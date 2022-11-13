Как сообщает портал «Блокнот.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, в Сети были опубликованы кадры, на которых бывший боец ЧВК «Вагнер» был жестоко убит неизвестными людьми. Комментарии по этому поводу были даны сыном убитого Евгения Нужина. Также свое мнение высказал предприниматель Евгений Пригожин.

Илья, сын убитого бойца ЧВК «Вагнер», рассказал, что его отца могли ликвидировать украинские спецслужбы. По его мнению, он не понимает, как кто-то, кроме украинских спецслужб, мог похитить его отца, который находился в Киеве. Скорее всего, по его словам, он и был убит спецслужбами Украины или же они сами «продали» его из плена. В любом случае, сын Евгения Нужина, Илья желает украинским спецслужбам гореть в аду.

По мнению предпринимателя Евгения Пригожина, видео, на котором показана показательная казнь бывшего бойца ЧВК «Вагнер», было снято хорошим режиссером. Такому фильму подошло бы название «Собаке – собачья смерть», считает предприниматель. Также Пригожин считает, что добровольно сдавшийся в плен Евгений Нужин не нашел желаемого счастья на территории Украины, ведь там он встретился с очень злыми, но вполне справедливыми людьми.