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Как сообщает портал «Военное обозрение», в зоне проведения СВО были обнаружены румынские бронемашины TAB-71M. Украинские СМИ сообщили, что новая партия румынских бронемашин была получена военнослужащими ВСУ.

В Сети были опубликованы фотографии румынских бронемашин на территории Украины. Официальных данных о времени поступления и количестве переданных бронемашин от представителей украинских властей нет. Однако совершенно очевидным является тот факт, что подобные бронемашины еще не были замечены на территории Украины.

Румынская бронемашина TAB-71M является одной из модификаций советского БТР-60ПБ, которая выпускалась на территории Румынии по лицензии. Румынская бронемашина отличалась установкой французского двигателя Saviem 797-05. Выпускалось несколько модификаций румынского БТР, на одну из которых устанавливалась минометная установка М-37М в десантное отделение. Румынский завод тяжелого машиностроения Fabrica de Masini Grele Speciale, который находится в Бухаресте, выпускал такие бронемашины с начала 70-х по начало 90-х годов.

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