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Как сообщает генерал-лейтенант Игорь Конашенков, занимающий пост официального представителя Министерства обороны Российской Федерации, во время брифинга 27 ноября, российская армия добилась определенных успехов в зоне проведения специальной военной операции.

На Донецком участке фронта российские войска отразили несколько контратак ВСУ в районе населенных пунктов Опытное, Соледар, Майорск и Курдюмовка. В результате боев было ликвидировано до 70 военнослужащих ВСУ, 5 бронемашин, 2 танка и 5 легковых пикапов.

В районе города Днепропетровск российскими войсками был уничтожен склад с боекомплектом ВСУ, где хранилось около 100 ракет для РСЗО HIMARS, а также около 7 тысяч артиллерийских снарядов крупного калибра производства стран НАТО.

В окрестностях населенного пункта Разумовка, который находится в Запорожской области, было ликвидировано 4 склада с боекомплектом для украинских РСЗО.

Усилиями армейской и оперативно-тактической авиацией ВС РФ было уничтожено 6 пунктов управления ВСУ, которые базировались в населенных пунктах Садовое, Золотая Балка и Дудчаны в Херсонской области, Ямполь на территории ДНР и Кисловка в Харьковской области.

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