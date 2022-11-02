Как сообщает военный обозреватель Александр Артамонов, Западные страны в лице Великобритании и США стремятся пересмотреть международную Конвенцию Монтре.

Военный аналитик уверен, что за атакой на военные корабли Черноморского флота Российской Федерации стоят британские спецслужбы, а именно MI-6. Официальное заявление Белого Дома осуждает атаку на военные корабли России, которые базируются в Севастополе, однако факты говорят об обратном. По мнению Артамонова, в атаке на российские военные корабли принимало участие примерно 15-16 беспилотников, некоторые из которых могли быть запущены с гражданских судов, которые используются для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В то же время в воздухе недалеко от Севастополя находился американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, который, по всей видимости, осуществлял наблюдение и корректировку операции.

По мнению Александра Артамонова, главной задачей США и Великобритании является пересмотр Конвенции Монтре, чтобы у них появилась возможность размещать свои военные корабли в акватории Черного моря. Ведь Великобритания выкупила почти все портовые сооружения в Николаевской области, а из-за проведения специальной военной операции пользоваться ими они не могут. Поэтому они всячески убеждают Турцию пойти на пересмотр данной международной конвенции.