Обозреватель американского издания The New York Times опубликовал материал касательно того, что у Зеленского и западных стран выявились разногласия, по поводу инцидента с упавшими ракетами в Польше. Президент Украины не просто не соглашается, что ракеты были украинскими, он настаивает на том, чтобы Запад принял меры против РФ. Хотя Запад уже давно отказался от идеи обвинять в данном происшествии Россию.

Журналист издания отмечает, что скептицизм президента Украины в данном вопросе свидетельствует о том, что между западными союзниками Украины, включая Вашингтон, и киевским режимом произошли общественные разногласия.

Автор публикации делает акцент на том, что Зеленский стоит на своем, утверждая, что Киев никак не причастен к случившемуся. Однако позиция Зеленского разошлась с заявлениями, сделанными руководством США и Североатлантическим альянсом, которые заявили о принадлежности ракеты к украинской системе противовоздушной обороне.