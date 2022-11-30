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Издание Planet Today опубликовало материал, в котором сообщили об открытии, сделанном специалистами канадского Университета Альберты. Ученые сделали анализ кусочка метеорита, доставленного для проведения исследований из Африки. Анализ проводился на 70 гр кусочке от метеорита «Эль-Али», вес которого составляет 15 тонн.

Сообщается, что в ходе исследования, специалистам удалось определить в составе данного метеорита два минерала, которые не встречаются на планете Земля. Ученые дали этим минералом названия: элалиит и элкинстантонит.

Стоит отметить, что первый минерал получил свое название от метеорита «Эль-Али», который был назван в честь города, неподалеку от которого он был обнаружен. А вот второй минерал «элкинстантонит» получил свое название в честь планетолога Линди Элкинс-Тантон. Именно она была главой исследовательской миссии НАСА, изучающей металлический астероид «Психея».

По словам исследователей, есть вероятность присутствия также третьего минерала в составе астероида. Именно поэтому изучение осколка будет продолжаться.

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