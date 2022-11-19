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В Петербурге наблюдается неутешительная ситуация, связанная с наркотиками. Они стали доступнее, а смертность от них в прошлом году выросла на 37%. Однако это не является для правительства Петербурга стимулом выделять больше денег на борьбу с запрещенными веществами.

Как сообщают СМИ, в прошлом году в Северной столице насчитывалось более 11 000 мест для хранения наркотиков. По сообщениям «Фонтанки», ежемесячный оборот запрещенных веществ в городе превышает 8,7 тонн, стоимость его – более 3,77 млрд рублей. При этом наркодилеры не стесняются рекламировать свои услуги на улицах. Например, летом 2022 года на улицах Петербурга появились электросамокаты с QR-кодами, которые вели на теневые сайты.

В последние годы в Северной столице увеличивается и количество наркоманов, и смертность от веществ. При этом власти не уделяют должного внимания вопросу. Так, антинаркотическая комиссия во главе с губернатором Александром Бегловым часто отчитывается о своих «успехах», но вместо того, чтобы реально бороться с распространением запрещенных веществ, в Смольном сокращают расходы на это. В 2023 году они составят всего лишь 4 млн рублей. На закупку сувениров для Комитета по туризму выделили практически столько же.

В Смольном уменьшили финансирование программы по борьбе с наркотиками на фоне роста смертности зависимых

Такие действия городских властей только усугубляют ситуацию с употреблением наркотиков в Северной столице.

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