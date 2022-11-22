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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», в Telegram-канале «Оперативные сводки» было выложено еще одно видео, на котором украинские военнослужащие добивают лежащих на земле российских солдат.

На кадрах видно, как на земле лежат безоружные солдаты российской армии с красными повязками на руках. Между ними ходит солдат в форме ВСУ и расстреливает лежащих на земле россиян из автомата. Место и время происходящего на видео не известны.

Напомним, что ранее в Сети уже было опубликовано видео, на котором украинские военные расстреляли российских военнопленных в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики. На кадрах видно, как на земле лицом вниз лежат 11 российских солдат без оружия. Сообщается, что расправу над ними совершили украинские солдаты из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данному факту следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что они приступили к изучению данного видео.

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