Военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали видео в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на котором видно, как британские военные инструкторы проводят обучение украинских военнослужащих. Как стало известно военкорам, данные кадры были сняты в северной части Великобритании, где полным ходом идет подготовка очередной группы военнослужащих вооруженных сил Украины перед их отправкой на передовую.

На территории Великобритании украинские военные должны пройти курс военной подготовки, который рассчитан на пять недель. В курс британской военной подготовки входит обучение навыкам владения стрелковым оружием, изучение нюансов тактики ведения боя вооруженных сил НАТО, а также курсы по оказанию экстренной медицинской помощи в условиях боевых действий.

Напомним, что британские военные специалисты уже отмечали, что из-за нехватки времени, которое выделяют на подготовку солдат ВСУ, приходится в значительной степени сокращать стандартные британские курсы.