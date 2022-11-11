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В Telegram-канале «Кремлевская прачка» была опубликована фотография бесстрашного российского воина, который стал известным на всю страну после того, как в Сети появилось видео, на котором он голыми руками отбрасывал от себя самодельные бомбы, сбрасываемые на него сверху с беспилотного летающего аппарата противника.

Оказалось, что зовут смелого российского военнослужащего Алеша. Авторы Telegram-канала пожелали русскому воину долгих лет жизни и «океан везения».

Следует отметить, что российский воин служит пехотинцем в 138-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцирована в Ленинградской области в поселке Каменка Выборгского района.

После опубликованного видео, многие заинтересовались дальнейшей судьбой российского воина. Оказалось, что он получил ранение, однако смог выжить после нескольких неудачных попыток сбросить на него гранату и самодельное взрывное устройство с коптера ВСУ.

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