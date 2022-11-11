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Сегодня утром закончился вывод последних российских подразделений из правобережной части Херсонской области. Во многих Telegram-каналах появились кадры, на которых видно, как по понтонной переправе последние российские пехотинцы выходят из города Херсон, прикрываясь утренним туманом. Выход последних подразделений армии РФ происходил в спокойной атмосфере, без паники и суеты.

Как сообщают местные жители, в районе Антоновского моста паромная переправа использовалась для перевозки колесной техники. Министерство обороны РФ уже заявило об успешном завершении операции по отводу правобережной группировки, которая состояла из 30 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц военной техники.

Также в Telegram-канале «Военное дело» появилось видео, на котором видно, что после завершения вывода своей группировки войск российские войска подорвали Антоновский мост. Видео с разрушенным мостом было снято военным корреспондентом Александром Коцом.

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