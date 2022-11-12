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Как сообщает РИА Новости, украинская корпорация «Укрэнерго» опубликовала список областей страны, где будут проходить веерные отключения электроэнергии в субботу. Ограничения будут действовать на территории семи областей.

Плановые отключения света пройдут в Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях и в самом городе Киев. Ограничения в использовании электроэнергии будут происходить 12 ноября в период 00.00 до 24.00. В компании уточнили, что в других регионах плановых отключений предприниматься не будет.

Напомним, что с 10 октября по энергетической инфраструктуре Украины вооруженные силы РФ начали наносить массированные ракетные удары, причиной которых стал террористический акт по подрыву Крымского моста. Ракетные удары наносились по объектам энергетики Украины, которые находятся во всех регионах страны. Уже 1 ноября Владимир Зеленский объявил о том, что примерно 40% всей энергетической инфраструктуры Украины повреждено, что и стало причиной массовых веерных отключений потребителей по всей стране.

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