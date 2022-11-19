Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Моторинвест», российская компания уже приступила к серийному производству электромобилей. В компании уже было сделано объявление о старте продаж нового электрического кроссовера Evolute i-JOY.

Представители компании «Моторинвест» сообщили, что цена нового электрического кроссовера будет составлять 3490000 рублей. Однако будут действовать и программы для предоставления льготных условий на автомобильный кредит и лизинг, что позволит приобрести новую модель Evolute i-JOY по цене в 2565000 рублей.

Напомним, что российский бренд электромобилей Evolute уже представлен в семи регионах Российской Федерации. На сегодняшний момент автомобили марки Evolute можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Симферополе и Краснодаре.

Кроссовер Evolute i-JOY будет оснащаться синхронным электродвигателем с постоянными магнитами, максимальная мощность которого составит 163 л.с. Максимальный запас хода составит 407 км, а максимальная скорость заявлена на уровне 155 км/час.