ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают в Telegram-канале ANNA-News, российскими подразделениями, которые воюют в районе населенного пункта Артемовск в зоне СВО, был ликвидирован еще один иностранный наемник. Ожесточенные бои, направленные на освобождение Артемовска, продолжаются.

На этот раз иностранным наемником, который воевал на стороне вооруженных сил Украины, оказался гражданин Японии. Иностранец с позывным «Добуре» был уничтожен в ожесточенных боях, которые ведутся российскими подразделениями в Артемовске. Известно, что японский наемник воевал на стороне ВСУ в составе 49-го стрелкового батальона, который полностью состоит из наемников разной национальности.

С фронта постоянно приходят сообщения о том, что в рядах вооруженных сил Украины замечено очень большое количество наемников из Польши, Грузии, США, Канады, Англии и других стран, однако сообщение о ликвидации японского гражданина приходит впервые.

Вам может понравиться

Подоляка заявил, что Новая Каховка теперь станет форпостом обороны российской армии на левом берегу Днепра

Военный эксперт Юрий Подоляка оценил обстановку в Херсонской области после того, как российские войска начали отходить на левый берег. Свое мнение он выразил в беседе с журналистами деловой газеты «Взгляд».

Британия проводит испытания нового лазерного оружия DragonFire

Как сообщает РИА Новости, на сайте британского правительства появилась публикация, которая сообщает о новых испытаниях дальнобойного лазерного оружия под названием DragonFire. Как следует из официального заявления правительства Великобритании, в оборонной

Алексей Леонков: российские войска еще вернутся в Херсон

Издание «Украина.ру» выпустила интервью с военным аналитиком и редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым, в ходе которого военный эксперт заявил, что необходимо трезво оценить ту ситуацию, которая сложилась на правом