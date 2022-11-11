Как сообщают в Telegram-канале ANNA-News, российскими подразделениями, которые воюют в районе населенного пункта Артемовск в зоне СВО, был ликвидирован еще один иностранный наемник. Ожесточенные бои, направленные на освобождение Артемовска, продолжаются.

На этот раз иностранным наемником, который воевал на стороне вооруженных сил Украины, оказался гражданин Японии. Иностранец с позывным «Добуре» был уничтожен в ожесточенных боях, которые ведутся российскими подразделениями в Артемовске. Известно, что японский наемник воевал на стороне ВСУ в составе 49-го стрелкового батальона, который полностью состоит из наемников разной национальности.

С фронта постоянно приходят сообщения о том, что в рядах вооруженных сил Украины замечено очень большое количество наемников из Польши, Грузии, США, Канады, Англии и других стран, однако сообщение о ликвидации японского гражданина приходит впервые.