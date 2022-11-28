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В Северной столице загорелся очередной «лазурный» автобус. Эти транспортные средства были закуплены в рамках перехода но новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Подобные ситуации в городе происходят регулярно. Однако губернатор Александр Беглов уверяет горожан, что проблема заключается не в технике, а в том, что журналисты «преувеличивают масштабы».

Инцидент произошел 26 ноября. Ряд СМИ обратили внимание, что сгоревший общественный транспорт был резервным и неисправным, а пассажиров в его салоне на момент пожара не было. Отметим, что возгорания происходят исключительно на новых моделях автобусов, прибывших в рамках внедрения НМТО.

Нововведения в сфере общественного транспорта Петербурга начались 1 апреля. За три этапа проекта старые автобусы были заменены на новые, а маршрутки Смольный и вовсе упразднил.

При этом водители последних пересели на обновленный общественный транспорт. В результате петербуржцы стали массово жаловаться на лихачество на дорогах мегаполиса, которое угрожает безопасности пассажиров.

Ранее Беглов не стал конструктивно отвечать на вопрос о частых возгораниях в «лазурных» автобусов, а переложил ответственность на представителей прессы. Однако публикуемые в соцсетях фотографии горящей техники говорят об обратном.

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