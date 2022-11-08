Интернет-пользователи известной социальной сети Twitter подвергли критике сообщение украинского президента Владимира Зеленского. А все потому, что в своей публикации Зеленский сделал намек о том, что Израиль должен оказать Украине поддержку.

Президент Украины поздравил Биньямина Нетаньяху с победой, одержанной его партией «Ликуд» во время выборов в Кнессет. Он подчеркнул, что надеется заручиться от Израиля поддержкой для противостояния с Российской Федерацией.

Так один из пользователей написал, что у него нет сомнений в том, что лидер Украины попросил финансовой помощи у Израиля. Другой комментатор отметил, что Зеленский требовал у Нетаньяху оружие. Третий пользователь сыронизировал, посоветовав Зеленскому отправить в Израиль в качестве посла Мельника.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Москвой, но при условии выполнения российским руководством определенных условий.