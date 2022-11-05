В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры» появилась информация о том, что в Луганской Народной Республике был ликвидирован наемник из Тайваня, который воевал на стороне вооруженных сил Украины.

Как стало известно, погибшего военного звали Джонатан Ценг. Он воевал в составе подразделения 49-го батальона под названием «Карпатская Сечь». В этом батальоне, по имеющимся данным, находится много иностранных наемников.

Напомним, что киевский режим привлекает иностранных военных для ведения боевых действий против РФ. По рассказам многих пленных украинских военных можно сделать вывод, что главная цель иностранных наемников – следить, чтобы украинские военные не бросали своих позиций и не спасались бегством. Нередко иностранцы используют украинских военных в качестве живого щита. На передовой они регулярно употребляют алкоголь и запрещенные наркотические вещества. Уже неоднократно между украинскими боевиками и иностранными батальонами происходили разборки с применением оружия.