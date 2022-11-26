Информационное агентство ТАСС сообщило, что в Университете Флориды специалистами было сделано открытие антител к коронавирусу у кошек. Оказывается, что во время заражения коронавирусом у кошек образуются антитела, которые способны уничтожить не только возбудителя вируса, но и SARS-CoV-2, которым болеют люди. По словам ученых, данное открытие способно помочь в создании универсальных вакцин против различных видов коронавирусов.

Стоит отметить, что вирус SARS-CoV-2 является возбудителем Covid-19. Им могут заражаться не только люди, но и многие животные. Так, вирус распространен среди макак, хорьков, кошек, норок. По словам ветеринаров, симптомы и последствия вируса у этих животных практически такие же, как и у людей.

Ученые из Университета Флориды опубликовали материал на интернет-ресурсе bioRxiv, в котором описывается, что в организме кошек вырабатываются антитела против кошачьего коронавируса FCoV2. Однако данные антитела являются эффективными и против человеческого типа SARS-CoV-2.