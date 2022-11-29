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Как сообщает «Царьград», недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал заявление о том, что в данный момент времени проведение мирных переговоров между Россией и Украиной просто невозможно.

По мнению немецкого президента, если Украина перестанет вести боевые действия и подпишет перемирье, то это будет означать только одно – победу России, так как РФ сможет оставить себе отвоеванные территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил полное согласие с утверждением президента Германии о невозможности проведения мирных переговоров с киевскими властями, однако причиной этого является только одно – отсутствие у лидера Украины желания сесть за стол переговоров.

Именно по причине того, что украинская власть отказывается от самой идеи вести переговоры о мире, Кремль был вынужден принять решение о продолжении проведения специальной военной операции на территории Украины.

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