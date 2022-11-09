Дальность полёта в 10 тысяч километров и нахождение в воздухе до 40 часов. Таковы основные характеристики беспилотного летательного аппарата Wing Long 3, который показали в Китае на выставке Airshow China 2022. Она проходит в эти дни. Снимки нового беспилотника опубликовали в Twitter, на них обратило внимание издание The Drive – сообщает “Лента.ру”.

По данным, которое приводит издание, взлётная масса нового беспилотника составляет 6,2 тысячи килограммов, а показанный на выставке образец может нести ракету класса воздух-воздух PL-10L. Этот снаряд оснащён инфракрасной головкой самонаведения, что в теории делает беспилотник серьёзной угрозой воздушными целям.

Впрочем, обозреватель The Drive допускает, что на выставке в Китае показали лишь концепт-модель летательного аппарата. Действующего образца Wing Long 3, разработка которого ведётся последние несколько лет, возможно, до сих пор нет.