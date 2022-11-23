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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации, в городе Херсоне уже второй день подряд слышны громкие разрывы. Об этом в частности сообщает Telegram-канал украинского интернет портала «Общественное».

После отхода российских вооруженных сил с правого берега Днепра, контроль над городом Херсон перешел к вооруженным силам Украины, которые сразу разместили в городской черте свои военные подразделения.

После этого сразу же начались активные обстрелы российских населенных пунктов, которые находятся на левом берегу Днепра. Также военное командование вооруженных сил Украины постоянно пытается отправить диверсионные группы на противоположный берег.

Напомним, что еще в середине октября военно-гражданская администрация Херсонской области объявила о добровольной эвакуации жителей четырех муниципалитетов, которые расположены на правом берегу Днепра в Херсонской области. Все желающие смогли выехать вглубь Херсонской области или в другие регионы Российской Федерации.

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