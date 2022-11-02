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В немецком издании Jung Welt был опубликован материал под названием «Хуже, нежели в 1962». В данной статье говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями и призывами разжигает конфликт, который может привести к началу Третьей мировой войны.

Автор материала сравнивает нынешнюю ситуации на Украине с временем, когда случился «Карибский кризис». Он сделал вывод, что все страны сейчас оказались в непростой ситуации из-за бездумных действий Байдена и «планов Наполеона» у Зеленского. Журналист отмечает, что сегодня предстоящая угроза ядерных ударов намного серьезнее, нежели в 1962 году, когда место имел быть так называемый «Карибский кризис».

В материале говорится о том, что американское правительство совершает бездумные действия, когда продолжает предоставлять Украине вооружение. А призывы Российской Федерации к мирному урегулированию конфликта просто-напросто игнорируются. Эксперт считает, что политические игры, затеянные Зеленским, являются опасными для всего мира. Но печальнее тот факт, что Запад во всем потакает украинскому президенту.

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