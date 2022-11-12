Как сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на итальянскую прессу, украинских беженцев, которые проживали в отелях в Италии, начали принудительно выселять. Сообщается, что причиной выселения является тот факт, что это было временное убежище, срок предоставления которого составлял шесть месяцев и который уже истек.

Причина заключается в том, что некоторых украинских беженцев заселили в комфортабельные отели, а государственные субсидии начали урезать. Именно по этой причине собственники отелей желают освободить номера своих отелей от беженцев, чтобы продолжать зарабатывать на туристах.

Итальянские власти предлагают беженцам из Украины переехать в деревенскую местность и поселиться в более скромных условиях, однако многие беженцы отказываются это делать. По этой причине собственники некоторых отелей и начали прибегать к помощи полиции.

Напомним, что в Италии недавно произошла смена правительства. Теперь власти не знают, что делать с таким огромных количеством беженцев из Украины, поэтому появился риск того, что программу поддержки украинских беженцев могут свернуть.