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Издание «Русская Весна» опубликовало видеозапись, на которой украинские военнопленные рассказывают, как они оказались в плену в Новой Каховке. Один из пленных бойцов ВСУ сообщил, что их танк был обездвижен ударами российской артиллерии. Им пришлось покинуть технику и спрятаться в окопах. Бойцы ВСУ пытались связаться со своим командованием, однако не смогли получить ответ. После подхода войск ВС России украинским военным пришлось сложить оружие и сдаться в плен. Раненным пленным бойцам ВСУ была оказана медицинская помощь.

Другой пленный боец ВСУ рассказал, что им было приказано занять позиции и ждать дальнейших указаний. После этого командование на связь не выходило. После того, как российские военные их окружили, им пришлось сдаться в плен. В скором времени данный район был обстрелян артиллерией вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВС России эвакуировались вместе с военнопленными на левобережье Днепра.

Украинский солдат отметил, что в части знают, что они были взяты в плен, однако их причислят к без вести пропавшим. Он подчеркнул, что у них нет больше доверия ни к властям Украины, ни к своему командованию. Ведь их отправили на эти позиции просто так.

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