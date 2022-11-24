ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Испанское издание Rebelión опубликовало материал испанского аналитика Фабрицио Казари. Он написал, что инцидент с ракетами, который произошел на территории Польши, не был ошибкой. По его мнению, это была провокация украинских властей, сделанная преднамеренно.

Казари озаглавил свою статью «кричащим» заголовком: «Украина. Преступный заговор». Журналист отметил, что Киев взял за цель перевернуть ситуацию в свою пользу, обвиняя Москву в том, что совершил самостоятельно. Однако изображение спутниковых снимков обличает коварный план киевского режима.

Автор материала также сделал акцент на том, что именно киевская власть делает провокации для усиления военного конфликта. Также именно Киев ставит условия НАТО и ЕС. Казари отмечает, что во главе правительства Украины находятся очень опасные люди, которые свои интересы ставят выше интересов всего мира, так как своими действиями создают угрозу начала третьей мировой войны.

Вам может понравиться

ВС РФ ликвидировала очередного полковника ВСУ в зоне СВО

Как сообщает военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале, российскими военными в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины был ликвидирован очередной полковник вооруженных сил Украины. Украинский полковник ВСУ

Леонков сделал предположение по поводу зимней военной компании

Как сообщает военный эксперт Алексей Леонков, занимающий пост журнала «Арсенал Отечества», ситуация на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции остается очень напряженной. Ожесточенные позиционные бои идут во

Бригада ВСУ, боевики которой расстреляли российских пленных, была под опекой американцев

Бывший украинский военный поведал о том, что боевики, расстрелявшие российских пленных в Макеевке, были из 80-й бригады вооруженных сил Украины. Данная бригада находилась под покровительством американских морских пехотинцев. Украинец, поведавший