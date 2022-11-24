Испанское издание Rebelión опубликовало материал испанского аналитика Фабрицио Казари. Он написал, что инцидент с ракетами, который произошел на территории Польши, не был ошибкой. По его мнению, это была провокация украинских властей, сделанная преднамеренно.

Казари озаглавил свою статью «кричащим» заголовком: «Украина. Преступный заговор». Журналист отметил, что Киев взял за цель перевернуть ситуацию в свою пользу, обвиняя Москву в том, что совершил самостоятельно. Однако изображение спутниковых снимков обличает коварный план киевского режима.

Автор материала также сделал акцент на том, что именно киевская власть делает провокации для усиления военного конфликта. Также именно Киев ставит условия НАТО и ЕС. Казари отмечает, что во главе правительства Украины находятся очень опасные люди, которые свои интересы ставят выше интересов всего мира, так как своими действиями создают угрозу начала третьей мировой войны.