Как сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на украинский портал Страна.ua, система распределения электроэнергии на территории Украины находится в критическом состоянии. В текущий момент имеющиеся разрушения уже повлияли на невозможность стабильного обеспечения электроэнергией многих крупных городов Украины.

Российская Федерация нанесла по территории Украины 15 ноября самый массированный ракетный удар, направленный на уничтожение критической инфраструктуры, за все месяцы проведения СВО. Всего было выпущено около 90 ракет, при этом повреждения получили 30 объектов энергетической инфраструктуры. В результате ракетного удара «Укрэнерго» был вынужден в аварийном режиме отключить от электроэнергии такие области, как Киевскую, Житомирскую, Львовскую, Одесскую и многие другие области.

По информации украинского издания, в Киеве сложилась критическая ситуация. После предыдущих ракетных ударов жители столицы уже вынуждены были сидеть без света по 10-12 часов в сутки. Большая часть крупных промышленных предприятий была вынуждена остановиться. Малый и средний бизнес также готовятся к вынужденной остановке работы примерно до марта.

В случае повторных ударов по энергетическим объектам, свет будут давать на период не более 6 часов в сутки. В таком случае не будет работать ни система подачи воды, ни система теплообеспечения.