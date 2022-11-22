Норвегия пообещала украинскому правительству передать на нужды вооруженных сил Украины партию микро-дронов под названием «Черный шершень». Сообщается, что приблизительное количество норвежских БПЛА должно составить несколько сотен. Стоимость данной норвежской помощи оценивается в 8 миллионов долларов США.

В использовании «Черные шершни» достаточно просты. Они подходят для ведения ближнего боя, в том числе и в населенных пунктах. Вес норвежского микро-дрона составляет 1.3 кг, а летает он со скоростью 5 м/с.

Специалист в области беспилотных систем Денис Федутинов рассказал, что представляют собой микро-дроны и действительно ли они способны помочь украинским боевикам в ведении боя. Специалист подчеркнул, что данный беспилотный летательный аппарат предназначен для ведения ближнего боя, так как он способен передавать данные в режиме реального времени на небольшом расстоянии. Иными словами, данные дроны являются летающей камерой, с помощью которой можно заглянуть за угол. Из-за своего размера дрон является практически незаметным. Однако возлагать большие надежды украинским бойцам на эти бпла не стоит. США ранее уже передавала ВСУ малоразмерные дроны, однако они особо не дали преимуществ украинской стороне.