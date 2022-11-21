Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале прошлой недели уехал в «командировку» не по политическим, а по достаточно личным причинам — градоначальнику понадобился курс омолаживающих процедур в частной столичной клинике. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на Telegram-канал «Площадь Восстания».

«Наконец-то стало понятно, где губернатор пропадал с начала недели. По данным нашего источника из Смольного, Беглов ездил в Москву. Повод для визита самый серьезный: градоначальник посещал одну из столичных клиник, где делал омолаживающие процедуры — в частности, вкалывал ботокс для разглаживания морщин и кожи лица», — отметил автор публикации.

По его словам, у возрастных пациентов, которым и является 66-летний Беглов, от «уколов красоты» могут появиться гематомы и отеки на лице, поэтому губернатор и отсутствует так долго.

Беглов проходит в московской клинике полноценный медицинский курс по омоложению, считает косметолог Ирина Тарасова. Он включает не только уколы ботокса, но и подтяжку лица, очищающие пилинги и лазерные процедуры, благодаря которым лицо начинает выглядеть более свежим, а количество морщин сокращается. После таких процедур появляются отеки и краснеет кожа, однако потом это проходит, и появляется эффект «покрытой лаком кожи», которая даже блестит на солнце, пояснила специалист.

Тарасова добавила, что цена на полный комплекс подобных процедур в хорошей клинике может доходить до нескольких миллионов рублей.