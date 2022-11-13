Как сообщает Lenta.ru, появилась информация о том, что ученые планируют в скором времени начать вживлять мозговые чипы людям. Это будет делаться с целью избавления и предотвращения болезней мозга, слепоты, восстановления двигательной активности и даже для лечения депрессии.

По заявлению специалистов, вживляемые чипы в человеческий мозг смогут стимулировать отдельные его части с целью лечения или предупреждения заболеваний. Ученые уточняют, что нейрочипы могут стать спасением для людей, лишенных слуха или зрения. Помимо этого, парализованные люди снова смогут восстановить двигательные функции. А также данная технология, вероятнее всего, позволит справиться с заболеваниями головного мозга и даже психическими расстройствами.

В России над разработкой нейрочипов трудятся специалисты фонда поддержки слепых и глухонемых под названием «Со-единение». Недавно сотрудниками организации было продемонстровано устройство, позволяющее восстановить такие органы чувств, как слух и зрение.