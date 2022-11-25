С приходом холодного времени года иммунитет у человека ослабевает. Очереди в поликлиниках становятся бесконечными. Но, по словам специалистов, чтобы реже болеть, нужно поднимать иммунитет.

По словам доктора Евгении Анисифоровой повышение иммунитета человека возможно и без медикоментов. Врач отмечает, что на иммунитет влияет физическая активность человека. Особую роль играют регулярные физические нагрузки, правильное питание и длительные прогулки на свежем воздухе. Также, по словам специалиста, необходим качественный здоровый сон и положительные эмоции.

Чтобы повысить свой иммунитет, люди покупают иммуностимуляторы. Однако не стоит их применять без назначения врача. Касательно БАДов Анисифорова отзывается хорошо, но стоит учитывать, что их употребление бесполезно, если человек ведет неправильный образ жизни. Только лишь правильное питание, полноценный сон и физическая активность способны улучшить состояние здоровья человека.