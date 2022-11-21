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Как сообщает портал «Военное обозрение», турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация не демонстрирует желания вести борьбу с сирийскими террористами. Турецкий лидер ссылается на обязательства российской стороны по уничтожению террористов на севере Сирии и Ирака, которые входят в соглашение по Сирийской Арабской Республике, подписанное в Сочи в 2019 году.

Эрдоган выступил с заявлением, что Турция больше не намерена терпеть теракты и другие беззакония, которые совершаются боевиками Рабочей Партии Курдистана (признана террористической  организацией на территории Турции).

Следует напомнить, что в самом центре турецкого города Стамбул прогремел взрыв, в результате которого погибло 6 гражданских и еще 81 человек получили ранения (включая и троих граждан Российской Федерации). Турецкие власти признали инцидент террористическим актом, ответственность за организацию которого возложили на представителей Рабочей Партии Курдистана.

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