Как сообщает портал TourDom, российских туристов, которые поселились в одном из отелей Венгрии во время своего путешествия по странам Европейского союза, выселили по причине их национальности.

Супружеская пара из РФ сообщила, что они прошли регистрацию в венгерском отеле Premier Hotel Miscolc, который расположен в городе Мишкольц, примерно в шесть вечера, отправились в свой номер и готовились ко сну. Однако ровно в девять вечера в номере отеля раздался телефонный звонок от администрации, которая сообщила, что семейной паре необходимо в срочном порядке выселиться из отеля.

Россиянка сообщает, что служащий отеля отлично говорил на русском языке и даже принес свои извинения из-за сложившейся ситуации, однако настоятельно продолжал требовать выселиться из отеля.

Как оказалось, по словам российских туристов, владельцем отеля был гражданин Украины, который выдал внутреннее распоряжение не заселять никого с паспортом гражданина РФ. Тем не менее, работники венгерского отеля были предельно вежливыми и помогли найти российской паре другое место для ночлега.