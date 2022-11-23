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Ветеран американской разведки и по совместительству обозреватель американского журнала The National Interest Пол Пиллар заявил, что украинский кризис привел к образованию в политической среде США опасного дискурса, который направлен только на поддержание боевых действий, а не на разрешение конфликта.

Пиллар в своей статье для американского журнала перечислил основные тезисы, которые чаще всего политики США используют для описания украинского конфликта. Во-первых, по мнению обозревателя, выигрывая в сиюминутных решениях по украинскому кризису, американские политики рискуют проиграть в более отдаленной перспективе.

Во-вторых, Пиллар подверг критике радикальную позицию всех американских средствах массовой информации, которые поддерживают жесткую антитезу: за или против. В пример, автор приводит статью американского издания The Washington Post, в которой высказывается мнение, что еще не время для переговоров.

В-третьих, американский обозреватель уверен, что американские власти решили занять позицию резкого непринятия любых требований Российской Федерации. Пиллар уверен, что такая позиция США также делает переговорный процесс невозможным.

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