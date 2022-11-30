Официальные лица в Пентагоне в настоящее время рассматривают предложение Boeing об отправке Украине небольших и недорогих, но при этом высокоточных боеприпасов с вдвое увеличенной дальностью по сравнению с системами HIMARS. Военный обозреватель портала The Drive Томас Ньюдик оценил возможности этого оружия. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новым высокоточным ударным оружием, предоставленным США для Украины, может стать дальнобойный управляемый боеприпас GLSDB – «бомба малого диаметра наземного базирования». Министерство обороны США рассматривает возможность поставок этих боеприпасов Киеву, чтобы удовлетворить настойчивые запросы украинских властей и военных на вооружения, способные с высокой точностью поражать цели «далеко за линиями фронта российских войск».

В случае одобрения властями США, первые поставки GLSDB на Украину могут быть произведены уже весной 2023 года. То есть ко времени, на которое пентагоновские «кураторы» конфликта на Украине наметили «возобновление украинского наступления или контрнаступления», в зависимости от того, как изменится ситуация на фронте за «критические» зимние месяцы.

«Недавно разработанный корпорацией Boeing в сотрудничестве со шведской Saab, каждый снаряд GLSDB представляет собой комбинацию двух давно существующих систем: 250-фунтовой (113,4 кг) управляемой авиабомбы GBU-39/B SDB с выдвижным комплектом крыльев, и ракетного двигателя М26 для реактивных снарядов калибра 227 мм», – указывает Ньюдик.

Боеприпас GLSDB входит в число типов ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня (РСЗО) стандартов НАТО, что уже используется Украиной – M270 (MLRS) и ее вариантов, а также высокомобильной системы M142 (HIMARS).

Ракетный двигатель GLSDB срабатывает при запуске из РСЗО, обеспечивая начальную фазы разгона и набора высоты. Затем крылья боеприпаса разворачиваются, и он летит к цели, как «планирующая бомба». Для наведения на цель GLSDB использует инерциальную навигационную систему от GBU-39/B и встроенный GPS-модуль.

«По заявлению Saab, эта система наведения не только обеспечивает очень высокую точность (в пределах 1 метра), но также устойчива к радиоэлектронным помехам, что вызывает особую озабоченность в украинском конфликте», – отмечает обозреватель The Drive.

Боеприпас также презентовался производителями в варианте с оснащением лазерной головкой самонаведения (Laser SDB), что позволяет поражать движущиеся цели, в том числе морские. Однако с учетом того, что ключевые компоненты этой версии требуются для выпуска других новейших боеприпасов (SDB II, или GBU-53/B StormBreaker), принимаемых сейчас на вооружение в США, «производство Laser SDB ограничено, и маловероятно, что он будет доступен для поставок в Украину», считает Ньюдик.

Производители говорят, что применение GLSDB наземного базирования обеспечивает достаточную огневую мощь для уничтожения целого ряда целей, от легкобронированных транспортных средств до укрепленных бункеров. Срабатывание комбинированной проникающей и осколочно-фугасной боевой части осуществляется программируемым электронным взрывателем. Это означает, что снаряд может быть настроен на детонацию над землей или с задержкой для глубокого проникновения в хорошо защищенные цели.

В отличие от большинства артиллерийских и баллистических ракет, GLSDB не движется по баллистической траектории, то есть может поражать цели под разными углами и с разных направлений. Помимо этого, в своей рекламе Saab подчеркивает, что GLSDB «запускается из скрытых или защищенных позиций, чтобы избежать обнаружения», что делает его менее уязвимым от контрбатарейного огня противника.

Максимальная дальность действия GLSDB составляет 150 километров. «Это намного меньше, чем у особых дальнобойных армейских тактических ракет ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км (в зависимости от варианта) и которые несут гораздо более тяжелый боезаряд», – отмечает обозреватель The Drive, и напоминает: до сих пор Соединенные Штаты отказывали Киеву в поставках ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары вглубь территории России, но при этом означало бы серьезную эскалацию конфликта.

Тем не менее, GLSDB обладает значительно большей дальностью действия, чем самые дальнобойные 227-мм ракеты, имеющиеся на вооружении РСЗО украинских сил – то есть упомянутых выше M270 и M142 HIMARS американского производства, которые в настоящее время применяют высокоточные ракеты M30 (с боеголовкой-«суббоеприпасом» повышенного поражающего действия) и M31 (с унитарной боеголовкой) из соответствующих контейнерных пусковых установок в гондолах, и они могут поражать цели на расстоянии до 70 километров.

«GLSDB также обладает значительной универсальностью, поскольку может запускаться из различных пусковых установок, включая гусеничную платформу M270 MLRS и базирующуюся на колесном шасси M142 HIMARS. Контейнерные пусковые установки, используемые этими системами, потенциально могут быть заряжены «смесью» стандартных реактивных снарядов и снарядов GLSDB. Но что касается ATACMS, в этих же контейнерных платформах может разместиться только одна такая ракета», – указывает Ньюдик.

Согласно его выводу, «в целом, GLSDB представляется потенциально очень полезным решением для удовлетворения потребностей Украины в дальнобойной высокоточной огневой мощи – не только с точки зрения ее общих возможностей, но и с учетом того, что основные компоненты – ракетные двигатели M26 и боевая часть в виде GBU-39/B SDB широко доступны в арсеналах Соединенных Штатов и других союзников».

Этот фактор, по всей видимости, станет ключевым для одобрения предложения Boeing, которое предполагает, что компоненты для GLSDB для Украины будут поступать в основном именно от США в условиях, когда запасы прежних типов боеприпасов для РСЗО исчерпались настолько, что остро встал вопрос об их дефиците для армий самих США и их союзников по НАТО.

Общая стоимость GLSDB также является привлекательным фактором: одна GBU-39/B стоит около 40 000 долларов. Для сравнения, управляемый снаряд для РСЗО обходится примерно в 100 000 долларов.

«Главный вопрос, пожалуй, заключается в способности производить GLSDB в тех объемах, которые требуются Украине. Агентство Reuters сообщает, что заявленные сроки поставок (с весны 2023 года) связаны с «низкими темпами производства». Поскольку пока нет других клиентов для того, что является относительно новым продуктом, налаживание серийного производства GLSDB, даже с использованием существующих компонентов, может занять некоторое время», – дополняет обозреватель The Drive.