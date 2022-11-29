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Как передают РИА Новости со ссылкой на американское издание The American Conservative, Штаты и ЕС разделили Украину на две части еще до начала конфликта. Обозреватель издания Тед Снайдер отмечает, что Украина никогда не была единой. Северо-запад страны и центр входили в состав Речи Посполитой, а затем в состав Австро-Венгрии. Именно поэтому те части Украины всегда ориентировались на Запад. А Юго-восток Украины являлся частью Российской империи. Жители этих регионов тянулись к России.

Автор материала уточняет, что окончательный раскол Украины случился в 2014 году. С тех пор, по его словам началось «перетягивание каната». Снайдер отмечает, что еще в 1991 году выплыли наружу документы из правительственного ведомства США. В данных документах были рекомендации относительно «отложения вопроса о присоединении Украины к НАТО».

Снайдер отмечает, что Британия, в свою очередь, еще в 1993 году выразила мысль о том, что присоединение Украины к Севроатлантическому альянсу нарушит «красные линии с Россией».

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