Тайвань выпустил новые дроны-камикадзе под названием Chien Hsiang. Дроны были представлены на выставке БПЛА, которая была организована Чжуншаньским институтом науки и технологии. Отмечается, что новые тайванские беспилотные летательные аппараты способны поражать станции радиолокаций. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на The Drive.

Стоит отметить что беспилотные летательные аппараты Chien Hsiang имеют способность поражать радары как на суше, так и на море. Запускать данные дроны можно при помощи колесной пусковой установки. Согласно данным Чжуншаньского института, дроны-камикадзе Chien Hsiang могут сбивать другие БПЛА.

Максимальное время, которое дрон может провести в полете, составляет пять часов. БПЛА Chien Hsiang может ликвидировать цели, дальность которых составляет 1000 километров. Отмечается, что дрон имеет свойство барражировать при потере сигнала противника. А после включения его радиолокационной станции – поразить заданную цель.