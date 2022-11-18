ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тайвань выпустил новые дроны-камикадзе под названием Chien Hsiang. Дроны были представлены на выставке БПЛА, которая была организована Чжуншаньским институтом науки и технологии. Отмечается, что новые тайванские беспилотные летательные аппараты способны поражать станции радиолокаций. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на The Drive.

Стоит отметить что беспилотные летательные аппараты Chien Hsiang имеют способность поражать радары как на суше, так и на море. Запускать данные дроны можно при помощи колесной пусковой установки. Согласно данным Чжуншаньского института, дроны-камикадзе Chien Hsiang могут сбивать другие БПЛА.

Максимальное время, которое дрон может провести в полете, составляет пять часов. БПЛА Chien Hsiang может ликвидировать цели, дальность которых составляет 1000 километров. Отмечается, что дрон имеет свойство барражировать при потере сигнала противника. А после включения его радиолокационной станции – поразить заданную цель.

Вам может понравиться

Российские войска продолжают уничтожать технику ВСУ на правом берегу Днепра

Даже после отхода российской армии с правого берега Днепра в Херсонской области, российские военные продолжают наносить огневое поражение по позициям противника. Видео, на котором видно как российские войска уничтожают военную

Российский флот по-прежнему обладает военным превосходством в Черном море

У России есть достаточная военно-морская мощь для поддержки текущих операций в Украине, отмечает на американском военно-аналитическом портале War on the Rocks Дэниел Фиотт, эксперт Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской

Украинские чиновники вдруг стали отрицать работу своего ПВО

Как сообщает портал «Военное обозрение», украинские власти еще до недавнего времени постоянно делали заявления, что система ПВО страны успешно сбивает большую часть российских крылатых ракет. Однако сразу же после того,