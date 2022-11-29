Обозреватель издания «Свободная пресса» опубликовал материал, в котором рассказывается, что киевские власти завербовали большое количество боевиков со стран бывшего СССР еще с самого начала специальной военной операции. На сегодняшний день огромное количество наемников воюют на Украине с таких стран как Грузия и Азербайджан.

По словам автора материала, ВСУ занимались вербовкой иностранных наемников через дипломатические представительства. Также этим занимались и представители украинской диаспоры, находящиеся в тех странах. Журналист отмечает, что таким образом они нарушили принципы Венской конвенции.

Был создан Кавказский легион по аналогии с Грузинским национальным легионом, принимавшем участие в карательных действиях на Донбассе еще в 2014 году. Известно, что главой Кавказского легиона стал неонацист Ладо Гамсахурдиа. В Грузию уже ушла масса похоронок, однако «добровольцы» продолжают поступать.

Также киевский режим завербовал много наемников из Азербайджана. Наемник Магомед Джафаров стремиться создать свой собственный Тюркский легион, куда он хочет объединить наемников из Азербайджана, узбеков и представителей других тюркских народов.