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Как сообщает обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос, президент Украины Владимир Зеленский в недоумении после заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может быть принята в альянс только после единогласного согласия всех 30 стран-членов.

Марк Эпископос считает, что такое заявление Столтенберга можно сравнить с «холодным душем» для Владимира Зеленского, который надеялся, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре. Также обозреватель иностранного издания написал, что формально никакого ускоренного процесса вступления специально для Украины в альянс не существует вовсе.

В подтверждение своих выводов Марк Эпископос приводит слова замминистра иностранных дел России Александра Грушко, который сообщает, что такие страны как Швеция и Финляндия могут быть приняты по ускоренной процедуре в блок НАТО только по той причине, что эти две страны уже являются членами Европейского союза, а их вооруженные силы уже интегрированы в военную инфраструктуру альянса. Поэтому для государства Украины предусмотрена только стандартная процедура со всеми этапами, утверждает Эпископос.

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