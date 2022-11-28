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Как сообщает «Военное обозрение», российская армия начала наступательные операции на отдельных направлениях линии фронта, в то время как на остальных участках ведет перегруппировку и накопление резервов. Такие данные были опубликованы в утренней сводке 28 ноября Генштаба ВСУ.

Также Министерство обороны Украины сообщило, что российский ракетный удар повредил узловую железнодорожную станцию Мусеивка, которая расположена в западном направлении от Кривого Рога. В результате разрушений, полученных после ракетного обстрела, движение поездов через данную станцию пока невозможно.

Генштаб Украины заявил, что российские войска перешли в наступление в районах населенных пунктов Авдеевка, Бахмут (российское название Артемовск) и Лиман. Российское военное командование в свою очередь отмечает, что ВСУ снова пытается атаковать в направлении Сватова и Кременной, также идут упорные бои в Артемовске и Авдеевке, а под Угледаром украинские подразделения пытаются контратаковать оборонительные рубежи ВС РФ.

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