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Уже как несколько недель назад в Сети появилось видео с российским бойцом, который, будучи раненным, смог отбросить от себя гранаты, прилетавшие от украинского дрона. В одном из Телеграм-каналов появилось видео с бойцом 127-го батальона пятой бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики Рустамом Худайнуровым, который рассказал, как сумел отбросить от себя вражеские боеприпасы.

Рустам вспоминает: «подлетела «птичка», первую гранату скинула… меня законтачило, вырубился чуть-чуть, потом немножко отполз». Боец отмечает, что всего украинский беспилотный летательный аппарат сбросил на него восемь боеприпасов.

Гранаты падали на него, но не взрывались. Он брал их и откидывал от себя. Крайняя граната упала возле оружия, Рустаму удалось отбросить ее в последний момент. Но она взорвалась возле его ног, и военный получил осколочные ранения. Сейчас Рустам Худайнуров находится в больнице. Он получил осколочные ранения руки и ноги.

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