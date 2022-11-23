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Как сообщает «Царьград», следователи Службы безопасности Украины провели 22 ноября обыски в помещениях Киево-Печерской лавры, а также на территории двух монастырей и Сарненской епархии УПЦ, которая находится в Ровенской области.

Украинские власти даже назвали причины обысков СБУ в лавре. Во-первых, это противодействие любым проявлениям подрывной деятельности спецслужб РФ на территории Украины. Во-вторых, это недопущение использования территории Киево-Печерской лавры как «ячейки для создания Русского мира». Таким образом, украинские власти в который раз подтверждают тезис, что они будут бороться со всем, что связано с понятием «русский».

Напомним, что следователи СБУ уже успели открыть уголовное дело по факту церковных песнопений в одном из храмов. Причиной возбуждения дела послужили следующие слова песни: «звон плывет над Россиею». Иначе, как религиозными гонениями это назвать просто невозможно. Скорее всего, на территории Украины началась борьба с православно верой. И главным врагом Украинской православной церкви, судя по всему, выступит созданная бывшим президентом Украины Петром Порошенко Православная церковь Украины (ПЦУ). Интересным является тот факт, что выданный ПЦУ Варфоломеем «томос» так и не признали в 15 основных православных церквях по всему миру.

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