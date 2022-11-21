ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», власти США объявили об очередном пакете военной помощи, которая будет поставлена на территорию Украины. По словам Джейка Салливана, США планируют отправить киевскому режиму средства противовоздушной обороны, которые должны обеспечить защиту от российских «Гераней» и «Ланцетов».

Американские власти передадут Украине зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk, которые были сняты с вооружения армии США примерно два десятилетия тому назад. Также речь идет о поставках четырех систем ПВО M1097 Avenger, которые были выпущены еще в 1989 году. К величайшему разочарованию киевских властей речи о поставках современных американских комплексов ПВО MIM-104 Patriot не идет.

Если говорить об эффективности ЗРК MIM-23 Hawk, то стоит отметить, что он был принят на вооружение армии США еще в далеком 1960-м году. В 1994 году данный зенитно-ракетный комплекс был признан американскими экспертами морально и технически устаревшим. Впоследствии он был заменен на ПЗРК FIM-92 Stinger.

Вам может понравиться

В Сети опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ вертолетом ВС РФ Ка-52 «Аллигатор»

На сайте российского телеканала «Звезда» было опубликовано видео, на котором российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожает украинскую военную технику. На видеозаписи можно увидеть, как российские военные вертолеты летят на предельно малой

В США рассказали о публичных разногласиях Киева с Западом

Обозреватель американского издания The New York Times опубликовал материал касательно того, что у Зеленского и западных стран выявились разногласия, по поводу инцидента с упавшими ракетами в Польше. Президент Украины не

Оборона США не сможет выдержать удара российской атомной подводной лодки «Борей»

Согласно заявлению китайских экспертов, российская атомная подводная лодка «Борей» имеет ракеты, которые не способна перехватить американская система противовоздушной обороны. Свои доводы они изложили в материале, размешенном на портале Baijiahao. Эксперты