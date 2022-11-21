Как сообщает издание «Свободная пресса», власти США объявили об очередном пакете военной помощи, которая будет поставлена на территорию Украины. По словам Джейка Салливана, США планируют отправить киевскому режиму средства противовоздушной обороны, которые должны обеспечить защиту от российских «Гераней» и «Ланцетов».

Американские власти передадут Украине зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk, которые были сняты с вооружения армии США примерно два десятилетия тому назад. Также речь идет о поставках четырех систем ПВО M1097 Avenger, которые были выпущены еще в 1989 году. К величайшему разочарованию киевских властей речи о поставках современных американских комплексов ПВО MIM-104 Patriot не идет.

Если говорить об эффективности ЗРК MIM-23 Hawk, то стоит отметить, что он был принят на вооружение армии США еще в далеком 1960-м году. В 1994 году данный зенитно-ракетный комплекс был признан американскими экспертами морально и технически устаревшим. Впоследствии он был заменен на ПЗРК FIM-92 Stinger.