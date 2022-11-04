ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Русская весна», российскими разведчиками, которые входят в состав отряда специального назначения группировки «Отважные», был выявлен опорный пункт врага во время проведения разведывательных мероприятий в ночное время.

После обнаружения опорного пункта вооруженных сил Украины, разведчики из отряда спецназа группировки «Отважные» передали его координаты минометному расчету российской армии. В результате слаженной работы артиллеристов и разведчиков российской армии удалось уничтожить еще один опорный пункт украинских военных.

Отряд спецназа корректировал огонь миномета, наблюдая позиции ВСУ через прибор ночного видения. Им удалось заснять этот процесс на видео, которое в последующем было выложена на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Напомним, что российская армия продолжает проводить на территории Украины специальную военную операцию, которая началась еще 24 февраля по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Вам может понравиться

MW: Возобновление ЖД-сообщения между Россией и КНДР стало поводом для США заявить о поставках оружия

Спустя лишь несколько часов после подтверждений, что Россия вновь открывает основные железнодорожные пути в КНДР, видные чиновники США стали вновь заявлять о поставках северокорейского оружия для применения в российской специальной

Си Цзиньпин не захотел пожать руку немецкому канцлеру Шольцу во время встречи в Пекине

Как сообщает китайский новостной портал «Синьхуа», канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Китай, чтобы пообщаться с лидером страны Си Цзиньпинем. Как сообщают местные журналисты, китайский лидер не пожал

Националисты из ВСУ подорвались на двух минах ВС РФ

Как сообщает портал «Военное дело», украинский танк передвигался вдоль лесопосадки в степях Херсонщины и наехал на мину, которая была установлена российскими бойцами. Соответствующее видео, записанное одним из украинских пехотинцев, который