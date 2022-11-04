Как сообщает портал «Русская весна», российскими разведчиками, которые входят в состав отряда специального назначения группировки «Отважные», был выявлен опорный пункт врага во время проведения разведывательных мероприятий в ночное время.

После обнаружения опорного пункта вооруженных сил Украины, разведчики из отряда спецназа группировки «Отважные» передали его координаты минометному расчету российской армии. В результате слаженной работы артиллеристов и разведчиков российской армии удалось уничтожить еще один опорный пункт украинских военных.

Отряд спецназа корректировал огонь миномета, наблюдая позиции ВСУ через прибор ночного видения. Им удалось заснять этот процесс на видео, которое в последующем было выложена на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Напомним, что российская армия продолжает проводить на территории Украины специальную военную операцию, которая началась еще 24 февраля по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.