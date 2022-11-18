Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты в области психологии Миссурийского университета сообщили, что людям после 50-ти следует смириться с мыслью старения для того, чтобы улучшить свою интимную сферу в пожилом возрасте. Исследовательскую работу опубликовано в издании Gerontologist. Об этом сообщило издание “Газета.ru”.

В исследовании участвовали пары в возрасте старше пятидесяти лет. Всего приняло участие тысяча пар. Добровольцам было предложено заполнить анкету, в которой следовало указать информацию, касающуюся их сексуальной жизни а также личном отношении к старости. При помощи собранных данных специалисты смогли выяснить, каким образом отношение человека к процессу собственного старения влияет на качество его сексуальной жизни. Психологи обнаружили, что опрошенные респонденты, имеющие позитивный настрой, чаще занимаются сексом и получают от него больше удовольствия.

По мнению экспертов, люди, которые негативно относятся к старости, тяжело воспринимают собственное старение, ожидая от него упадка сил. Именно поэтому они перестают получать удовольствие от интимной близости, так как на подсознании секс воспринимается, как негативный и утомительный процесс.

Вам может понравиться

«Всего-навсего один»: Военные эксперты не испугались залетевшего в Орловскую область беспилотника ВСУ

Военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков прокомментировали новость о беспилотном аппарате ВСУ, который в ночь на 16 ноября долетел до нефтепровода “Дружба” в Орловской области. При этом дрон преодолел

Рогов: ВСУ обстреливают сельскохозяйственные объекты Запорожской области, чтобы спровоцировать голод

На протяжении пяти месяцев подряд украинские боевики целенаправленно обстреливают сельскохозяйственные объекты в Запорожской области. Их цель очевидна – искусственно вызвать в региона голод и заставить жителей выехать из родных мест,

ВЗГЛЯД: Чем угрожает России сверхсекретный американский спутник-инспектор

На днях посадку в США совершил засекреченный космоплан Boeing X-37B, который на протяжении последних 908 суток находился в космосе. О технических характеристиках этого аппарата известно очень мало, но эксперты уверены,