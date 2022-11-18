Специалисты в области психологии Миссурийского университета сообщили, что людям после 50-ти следует смириться с мыслью старения для того, чтобы улучшить свою интимную сферу в пожилом возрасте. Исследовательскую работу опубликовано в издании Gerontologist. Об этом сообщило издание “Газета.ru”.

В исследовании участвовали пары в возрасте старше пятидесяти лет. Всего приняло участие тысяча пар. Добровольцам было предложено заполнить анкету, в которой следовало указать информацию, касающуюся их сексуальной жизни а также личном отношении к старости. При помощи собранных данных специалисты смогли выяснить, каким образом отношение человека к процессу собственного старения влияет на качество его сексуальной жизни. Психологи обнаружили, что опрошенные респонденты, имеющие позитивный настрой, чаще занимаются сексом и получают от него больше удовольствия.

По мнению экспертов, люди, которые негативно относятся к старости, тяжело воспринимают собственное старение, ожидая от него упадка сил. Именно поэтому они перестают получать удовольствие от интимной близости, так как на подсознании секс воспринимается, как негативный и утомительный процесс.