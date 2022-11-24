Как сообщает «Московский Комсомолец», 23 ноября российские войска в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел инфраструктурных объектов, которые находятся на территории Украины. Вследствие ударов, многие регионы страны остались без электричества.

Многие российские эксперты уверены, что в список целей для ракетных ударов необходимо включать мосты через Днепр. Причем для удара по мостам эксперты предлагают использовать списанные межконтинентальные баллистические ракеты с неядерными боеголовками.

Военный эксперт Рустем Клупов предлагает использовать списанные МБР «Тополь» и «Сатана» с обычной боеголовкой, а также предварительно оснастить их системой наведения от ракетного комплекса «Искандер». Клупов уверен, что лучше использовать старые МБР, таким образом, вместо того, чтобы утилизировать их. Так как вскоре на боевое дежурство по обеспечению ядерной защиты страны должны встать новые 200-тонные ракеты «Сармат».

Однако, по мнению эксперта, практически реализовать запуск МБР с неядерным зарядом будет практически невозможно. Так как для этого необходимо дать задание конструкторскому бюро на выполнение технических работ, что будет финансово невыгодно. Причем, по мнению эксперта, российская армия и сейчас может нанести удар по всем мостам через Днепр имеющимися крылатыми ракетами, однако, видимо, на это нет политического решения.