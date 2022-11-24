ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», 23 ноября российские войска в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел инфраструктурных объектов, которые находятся на территории Украины. Вследствие ударов, многие регионы страны остались без электричества.

Многие российские эксперты уверены, что в список целей для ракетных ударов необходимо включать мосты через Днепр. Причем для удара по мостам эксперты предлагают использовать списанные межконтинентальные баллистические ракеты с неядерными боеголовками.

Военный эксперт Рустем Клупов предлагает использовать списанные МБР «Тополь» и «Сатана» с обычной боеголовкой, а также предварительно оснастить их системой наведения от ракетного комплекса «Искандер». Клупов уверен, что лучше использовать старые МБР, таким образом, вместо того, чтобы утилизировать их. Так как вскоре на боевое дежурство по обеспечению ядерной защиты страны должны встать новые 200-тонные ракеты «Сармат».

Однако, по мнению эксперта, практически реализовать запуск МБР с неядерным зарядом будет практически невозможно. Так как для этого необходимо дать задание конструкторскому бюро на выполнение технических работ, что будет финансово невыгодно. Причем, по мнению эксперта, российская армия и сейчас может нанести удар по всем мостам через Днепр имеющимися крылатыми ракетами, однако, видимо, на это нет политического решения.

Вам может понравиться

Бригада ВСУ, боевики которой расстреляли российских пленных, была под опекой американцев

Бывший украинский военный поведал о том, что боевики, расстрелявшие российских пленных в Макеевке, были из 80-й бригады вооруженных сил Украины. Данная бригада находилась под покровительством американских морских пехотинцев. Украинец, поведавший

Молдавия объяснила причины «оседания» российского газа на территории Украины

Как сообщает «Московский Комсомолец», Андрей Спыну, занимающий пост вице-премьера и министра инфраструктуры Молдавии, заявил, что на территории Украины находится российский газ, который предназначался для транспортировки в Молдавию. Напомним, что представители

RT: командование ВСУ утвердило специальный «алгоритм» для похорон бойцов

Как сообщает RT, главой Генерального штаба ВСУ Шептало был передан специальный документ главному командующему Залужному, который регламентирует процесс транспортировки и погребения погибших военнослужащих. Специальный алгоритм действий пришлось разработать командованию вооруженных