ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», даже простому обывателю понятно, что вооружение и экипировка простого солдата мотострелка или артиллериста кардинальным образом отличается от экипировки бойца отряда специального назначения.

Обычно в распоряжение бойцов спецназа попадают самые передовые разработки отечественного ВПК, некоторые из которых могут нести статус «особо секретных разработок». Однако информация о некоторых образцах передовых разработок есть и в свободном доступе.

Одним из таких современных военных приборов является ЛПР-2 «Анод» (индекс ГРАУ 1Д18). Разработчиков данного лазерного прибора разведки (ЛПР) является АО «Казанский оптико-механический завод». Прибор предназначен для определения расстояния до воздушных и наземных целей с определением их полярных координат, корректировки огня артиллерии и ведения разведки позиций противника. В комбинации с прибором ночного видения измерение расстояние до цели возможно и в ночное время суток.

ЛПР-2 «Анод» может быть интегрирован в современные системы автоматизированного управления огнем. Впервые в боевых условиях прибор был испытан на территории Сирии.

Вам может понравиться

CNN: самолет НАТО отследил траекторию ракеты, которая упала на территорию Польши

Американский телеканал CNN сообщил, что самолет НАТО смог отследить траекторию ракеты, упавшей в Польше. По информации представителя Североатлантического альянса, разведданные с информацией о курсе ракеты, которая в последствие упала на

Ходаренок: в распоряжении Украины осталось уже меньше половины РСЗО HIMARS

Как сообщает издание «Военное дело», украинская сторона сделала заявление, что за последние шесть месяцев боевых действий на ее территории, российская армия так и не смогла уничтожить ни одной установки РСЗО

Российская армия громит противника на Сватовском направлении

Военные корреспонденты портала «Русская весна» выложили видео, на котором показаны кадры стрелкового боя и работы реактивных систем залпового огня по живой силе противника. В результате слаженных действий российских подразделений в