Как сообщает издание «Свободная пресса», даже простому обывателю понятно, что вооружение и экипировка простого солдата мотострелка или артиллериста кардинальным образом отличается от экипировки бойца отряда специального назначения.

Обычно в распоряжение бойцов спецназа попадают самые передовые разработки отечественного ВПК, некоторые из которых могут нести статус «особо секретных разработок». Однако информация о некоторых образцах передовых разработок есть и в свободном доступе.

Одним из таких современных военных приборов является ЛПР-2 «Анод» (индекс ГРАУ 1Д18). Разработчиков данного лазерного прибора разведки (ЛПР) является АО «Казанский оптико-механический завод». Прибор предназначен для определения расстояния до воздушных и наземных целей с определением их полярных координат, корректировки огня артиллерии и ведения разведки позиций противника. В комбинации с прибором ночного видения измерение расстояние до цели возможно и в ночное время суток.

ЛПР-2 «Анод» может быть интегрирован в современные системы автоматизированного управления огнем. Впервые в боевых условиях прибор был испытан на территории Сирии.