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Как сообщает «Свободная пресса», некоторые военные эксперты делали предположения, что ситуация в Бахмуте (бывшее название Артемовск) для ВСУ может стать критической уже в конце этой осени. Рассматривая текущую обстановку, можно сделать вывод, что мнения отдельных экспертов воплощаются в реальности.

Так, 28 ноября в утренние часы с фронта пришли сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» смогли захватить населенные пункты Зеленополье и Озеряновку. Немного позже российские военкоры сообщили об освобождении еще и Андреевки. Это означает, что мощная линия обороны ВСУ, которая проходила по ж/д дороге Майорск-Бахмут была прорвана. Теперь российские войска могут начать штурм населенного пункта Ивановск. В случае успеха на этом направлении весь гарнизон ВСУ, который воюет в Бахмуте, может остаться без снабжения.

Денис Пушилин, занимающий должность врио главы Донецкой Народной Республики, сделал заявление о том, что группировка ВСУ в Бахмуте совсем скоро может оказаться в оперативном окружении.

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