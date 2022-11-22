Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем Телеграм-канале о том, что на Марьинском направлении украинские боевики массово сдаются в плен. Отмечается, что «белый флаг» решили поднять военнослужащие 79-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Владимир Соловьев подчеркнул, что украинское командование моментально причислило сдавшихся в плен украинских солдат к пропавшим без вести.

Стоит напомнить, что в результате ожесточенных боев в районе населенного пункта Марьинка, бойцы вооруженных сил Украины несут колоссальные потери как в личном составе, так и в тяжелой военной технике.

Населенный пункт Марьинка отдаляют от Донецка всего несколько километров. Находясь под контролем ВСУ, Марьинка стала городом-крепостью для украинских боевиков. И оттуда они регулярно ведут обстрелы Донецка и других прилегающих населенных пунктов. Российским военным уже удалось закрепиться на окраинах Марьинки.