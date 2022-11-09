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По данным Министерства обороны России, вооруженные силы Российской Федерации активно используют во время ведения боев с украинскими вооруженными силами огнеметные системы, под названием ТОС-1А «Солнцепек» во время проведения СВО на Украине.

Пресс-службой ведомства были опубликованы видео, как проходит боевая работа расчетов Центрального военного округа по укрепрайонам противника. Так при помощи ТОС-1А «Солнцепек» ударные экипажи войск РХБЗ ЦВО смогли выжигающим огнем обезвредить позиции украинских военных на Донбассе.

Отметим, что боевая машина «Солнцепек» была создана еще в 1987 году. Зарекомендовав себя с наилучшей стороны, данная тяжелая огнеметная система стоит на вооружении ВС РФ и по сей день. «Солнцепек» способен уничтожать легкую бронированную технику и военные автомобили противника, поражать огнем живую силу и поджигать укрепрайоны противника. Благодаря особенностям системы, «Солнцепек» способен уничтожать технику и живую силу при помощи ударной волны с высокой температурой.

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