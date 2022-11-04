СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в Петербурге. Об этом стало известно после личного приема, который провел председатель комитета Александр Бастрыкин. СМИ не исключают, что в рамках расследования сотрудники ведомства могут заинтересоваться и губернатором Александром Бегловым.

Как сообщает Следственный комитет, к Бастрыкину обратились жители микрорайона «Нарвская Застава». Они выступили против реализации проекта по реновации, который предполагает снос 163 многоквартирных домов и выселение жителей.

«Следствие предполагает, что некие лица, действуя от имени компании ООО «СПб Реновация», с ноября 2009 по июль 2020 года, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а преследуя преступную цель приобретения путем обмана права на недвижимое имущество и не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, подали заявки на участие в аукционах, организованных ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», – говорится в официальном сообщении ведомства.

В рамках аукциона «разыграли» право заключения договоров на развитие 22 застроенных территорий в Петербурге. Среди них и «Нарвская Застава». Однако к выполнению обязательств «победители» так и не приступили.

Сейчас, по данным СК, проводятся обыски, выясняются обстоятельства дела, устанавливаются лица, возможно, причастные к ситуации и те, кого можно привлечь в качестве обвиняемых.

Также в СМИ сообщают о совпадении: обыски начали проходить после того, как появилась информация о том, что бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность губернатора Беглова.

Журналисты подозревают, что градоначальник также может заинтересовать следователей в рамках дела «Нарвской Заставы». Именно при Беглове была продлена реализуемая ООО «СПб Реновация», входящего в структуры ГК «Самолет», программа развития территорий. Доля в ГК «Самолет» принадлежит предполагаемому другу губернатора Александра Беглова – бизнесмену Году Нисанову.

На днях Беглов сравнил девелоперов с курицами, несущими «золотые яйца». Журналисты подметили, что застройщики, вероятно, несут эти «богатства» Смольному, а не жителям города.